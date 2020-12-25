Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год

Президент подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021". Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2021.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента.

Расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита госбюджета определили в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

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В госбюджете-2021 на здравоохранение выделили почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. На национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в объеме 267 млрд грн.

С 1 января 2021 размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. Грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Правительство решило предоставить Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн. Деньги из Фонда борьбы с Covid-19 направят на покупку вакцин.