Зеленский подписал закон о э-паспортах

Закон закрепляет на законодательном уровне определения э-паспорта и э-паспорта для выезда за границу. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который приравнивает э-паспорта к бумажным.

Он вступает в силу 23 августа 2021 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Цифровые документы можно будет использовать во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; при медобслуживании или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг и почты; при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

"Э-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство", - говорится в сообщении.

Украина заняла 35 место в индексе привлекательности паспортов Henley Passport Index. По сравнению с прошлым годом Украина занимала 6 позиций ниже, занимала сорок первом место.