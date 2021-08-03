Зеленский подписал закон о банках, который необходим при поступлении в Европу

 
Ексклюзивы
1/5
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1026
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 504
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
5 Просмотров: 2187
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
14 Просмотров: 1584
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 720
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 7146
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 828
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
5
21
7
4
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Медведчук пришел в апелляционный суд
Медведчук пришел в апелляционный суд
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1134
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1386
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 819
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2250
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1504
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 01:01

Зеленский подписал закон о банках, который необходим при поступлении в Европу

  Комментировать
Зеленский подписал закон о банках, который необходим при поступлении в Европу
Зеленский подписал закон о ликвидации банков. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", сообщает Офис президента.

Отныне закон предусматривает, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, вреда или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

Документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда (убытков).

Закон также уточняет процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и т.д.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк пытается сдержать инфляцию: учетную ставку повысили

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину осенью. При этом ряд требований МВФ остается невыполненным, и именно получение транша - под угрозой. Впрочем, если в этом году Украина не получит второй транш - особенно негативных последствий это иметь не будет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский подписал закон о банках, который необходим при поступлении в Европу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 6 Просмотров: 5589
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 5355
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
 Просмотров: 4734
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4410
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
 Просмотров: 3681
Политика
Оккупанты продолжают наращивать ядерный потенциал в Крыму - МИД
Оккупанты продолжают наращивать ядерный потенциал в Крыму - МИД
В Офисе президента опровергли встречу Зеленского со скандальным судьей Чаусом
В Офисе президента опровергли встречу Зеленского со скандальным судьей Чаусом Просмотров: 9
Назвали список тем, которые будут обсуждать на форуме "Крымской платформы"
Назвали список тем, которые будут обсуждать на форуме "Крымской платформы" Просмотров: 9
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
 Просмотров: 1026
Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел
Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
5
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
Путин до сих пор дискутирует с Порошенко, потому что не видит в нынешнем руководстве Украины собеседников - Фриз
2
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Голосов: 7915
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть