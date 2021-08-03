Зеленский подписал закон о банках, который необходим при поступлении в Европу

Зеленский подписал закон о ликвидации банков. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

"Документ будет способствовать сохранению активов банка и предотвращению потери его имущества, позволит удовлетворить требования как можно большего количества кредиторов финучреждения, которое выводится с рынка, и уменьшит затраты государства на неплатежеспособные банки", сообщает Офис президента.

Отныне закон предусматривает, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может инициировать производства (в частности в иностранных и международных судах) о взыскании ущерба, причиненного банку вследствие: 1) национализации или экспроприации имущества банка; 2) реквизиции, разрушения, вреда или обесценивания имущества банка из-за военных действий, вооруженных конфликтов и общественных беспорядков.

Документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду. В частности, предусматривается возможность добровольного возмещения такого вреда (убытков).

Закон также уточняет процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ и т.д.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину осенью. При этом ряд требований МВФ остается невыполненным, и именно получение транша - под угрозой. Впрочем, если в этом году Украина не получит второй транш - особенно негативных последствий это иметь не будет.