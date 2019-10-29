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вторник, 29 октября 2019 22:33

Зеленский подписал закон, который будет наказывать нардепов за прогулы

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Зеленский подписал закон, который будет наказывать нардепов за прогулы
Зеленский подписал закон о штрафах для нардепов-прогульщиков. Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 196-их о введении системы штрафов для нардепов за прогулы.

Как отмечается, документом предусматривается прекращение возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, если он в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не участвует в более 30% голосований на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета, в состав которого он избран. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В законе также указано, что основанием для начисления заработной платы народному депутату будет информация о его участии в не менее 70% голосований при принятии решений парламента на каждом пленарном заседании. Этот учет будет обнародоваться на сайте Верховной Рады.

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"Ожидается, что реализация документа будет способствовать повышению трудовой дисциплины депутатов и эффективности работы Верховной Рады и ее органов, а также надлежащему выполнению парламентариями закрепленных за ними обязанностей", - отмечается в сообщении.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о штрафах за неперсональное голосование. "За" проголосовали 287 нардепов.

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