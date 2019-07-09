Зеленский подписал указ по борьбе с контрабандой

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Он обязывает Кабинет министров создать информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией. Правительство должно проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров. Также обеспечить обмен информацией о товарах с информационными системами других государств.
Кроме того, указ обязывает СНБО рассмотреть предложение создать комиссию по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне.
Руководитель Офиса президента должен обеспечить создание в СНБО телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.
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Во время представления новоназначенного председателя Закарпатской ОГА президент Владимир Зеленский анонсировал борьбу с контрабандой и призвал очистить руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры области.
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