Зеленский подписал указ по борьбе с контрабандой

Планируют открыть телефонную линию для сообщений о контрабанде и коррупции на таможне. Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на усиление эффективности противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Он обязывает Кабинет министров создать информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины одной партией. Правительство должно проработать вопрос обнародования в формате открытых данных обезличенной информации о таможенной стоимости товаров. Также обеспечить обмен информацией о товарах с информационными системами других государств.

Кроме того, указ обязывает СНБО рассмотреть предложение создать комиссию по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне.

Руководитель Офиса президента должен обеспечить создание в СНБО телефона доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей.

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Во время представления новоназначенного председателя Закарпатской ОГА президент Владимир Зеленский анонсировал борьбу с контрабандой и призвал очистить руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры области.