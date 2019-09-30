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понедельник, 30 сентября 2019 23:40

Зеленский подписал указ о поддержке детей-сирот

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Зеленский подписал указ о поддержке детей-сирот
Президент подписал указ о поддержке сирот. Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".

Документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, сообщает пресс-служба главы государства.

Подписанным указом президент поручил Кабинету министров обеспечить до 1 декабря 2019 года представления на рассмотрение президенту Украины предложений относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления вместе с законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к Конвенции.

Также Кабмин должен разработать и утвердить в шестимесячный срок план действий по созданию развитой системы семейных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, распространение практики патроната и наставничества.

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Напомним, украинским семьям, которые на оплату коммунальных услуг тратят более 15% своих доходов, Кабмин собирается выплачивать финансовую поддержку.

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