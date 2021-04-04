Зеленский подписал указ о плане вакцинации от Covid-19

Зеленский одобрил создание Национального плана вакцинации против коронавируса. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по Национального плана вакцинопрофилактики от Covid-19 до конца 2021 года.

Согласно ему, Кабмин в течение 7 дней должен разработать и утвердить Национальный план вакцинации против коронавируса, сообщает Офис президента.

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В частности, должны установить минимальную ежемесячную количество прививок, определить источники и сроки поставки антиковидних вакцин.

Целью плана является формирование коллективного иммунитета путем прививки большинства взрослых украинский не позднее декабря 2021 года.

Правительство также должно активизировать переговоры с производителями ковид-вакцин и по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли.