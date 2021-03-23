Зеленский подписал санкции против граждан РФ

Под санкциями помимо российских граждан оказались и ведущие СМИ РФ. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о применении, отмене и внесении изменений в персональных санкций.

Так, санкционные меры попали 23 граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Среди них: Александр Горовой, Валентина Казакова, Адзинов Кирилл, Олег Левченко, Анна Гурьянова, Владимир Хлыстов, Олег Агарков, Александр Башкин, Всеволод Вуколов, Игорь Зубов, Александр Карлин, Владислав Меньшиков, Людмила Нарусова, Ирина Рукавишникова, Олег Цепкин, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Михаил Горшков, Серегй Моляков, Александр Ганов, Леонид Рыженькин.

Ограничения наложили также на 81 российскую компанию. В частности, на Интернет-Пресса, Газета.Ру, Утро.Ру, Международное информационное агентство Россия сегодня, Лента.Ру, СМИ2, ТВ-Новости, Федеральное агентство новостей и другие.

В санкционный список попали и 3 французских депутатов Европарламента, посетившие оккупированный Крым: Жорон Виржини, Жан-Лин Лакапэль и Филипп Оливье.

Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи за нарушения прав человека. Имена людей, против которых ввели ограничения, будут опубликованы в официальном журнале ЕС. Санкции утвердили против 11 человек.