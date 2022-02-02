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среда, 02 февраля 2022 01:44

Зеленский подписал план реализации стратегии кибербезопасности

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Зеленский подписал план реализации стратегии кибербезопасности
Зеленский ввел в действие план стратегии кибербезопасности. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел план реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

Стратегия определяет приоритеты национальных интересов в сфере кибербезопасности, имеющиеся и потенциально возможные киберугрозы, цели и задачи обеспечения кибербезопасности Украины с целью создания условий для безопасного функционирования киберпространства, его использования в интересах личности, общества и государства, говорится в соответствующем указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за исполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Киберпространство вместе с другими физическими пространствами признано одним из возможных театров военных действий, – говорится в документе.

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Согласно документу, Россия остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности.

В Стратегии также определены основные вызовы и угрозы Украине в сфере кибербезопасности. Среди них, в частности, влияние пандемии Covid-19 на экономическую деятельность и социальное поведение людей, перешедших на дистанционные формы деятельности, а также милитаризация киберпространства и развитие кибероружия, что позволяет скрыто проводить кибератаки для поддержки боевых действий и разведывательно-подрывной деятельности. В документе также рассмотрено взаимодействие граждан с государством через цифровые услуги.

30 декабря 2021 г. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил план реализации Стратегии кибербезопасности. Им предусмотрено выполнение мер, усиливающих кибернетическую безопасность государства.

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