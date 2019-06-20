Зеленский подписал первый закон в своей жизни

Президент Владимир Зеленский подписал социальный закон.

Президент Владимир Зеленский подписал первый закон - об отпусках усыновителей детей-сирот.

Видео опубликовали в сети.

"Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни. Это закон, принятый 30 мая 2019 года. За него проголосовали 248 депутатов. Он устанавливает новые правила предоставления отпусков в связи с усыновлением ребенка. Это небольшой текст, но это очень важно, поскольку это первая подпись как президента", - сказал глава Администрации президента Андрей Богдан.

Ранее оплачиваемый отпуск предоставлялся в случае усыновления новорожденного ребенка, тогда как Семейный кодекс позволял усыновление ребенка исключительно по достижении им 2-месячного возраста.

Верховная Рада установила, что в случае усыновления ребенка одним из супругов предоставляется 56-дневный оплачиваемый отпуск без учета праздничных и нерабочих дней.

"Хорошо", - сказал Зеленский и подписал закон.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.