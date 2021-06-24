Зеленский подписал новые санкции - кто попал в список

Вводят санкции в отношении компаний из России и ОРДЛО. Фото: "Укринформ"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 55 банков и финансовых компаний России, так называемых банков ОРДЛО и финучреждений в оккупированном Крыму. Об этом сообщает сайт президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.

В список санкционных банков, в частности, входят российские "Сбербанк России", "Московский областной банк", "Индустриальный сберегательный банк", Банк "Содействие общественным инициативам", "Газпром Банк". Также несколько банков на территории ОРДЛО.

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С предложением ввести санкции в отношении трех физических лиц РФ на заседании СНБО выступил Национальный банк Украины. В дополнение к решению включены три человека: двое россиян и один уроженец Симферополя. Россияне - Александр Анненков и Лидия Анненкова - являются учредителями акционерного общества "Севастопольский морской банк". Уроженец Симферополя - Роман Святой - судебный пристав-исполнитель так называемого управления федеральной службы судебных исполнителей в оккупированном Крыму.

В отношении их санкции введены на три года, в том числе: блокировка активов, запрет на участие в приватизации и аренды государственного имущества, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, включая другие запреты на въезд в Украину.

Судам хотят запретить приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от "Слуги народа". 18 июня Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, а также двух российских бизнесменов.