Зеленский подал кадровые изменения в ЦИК

Президент подал представление о досрочном прекращении полномочий члена ЦИК. Фото: @UACEC

Президент Владимир Зеленский сделал представление в Верховную Раду об увольнении одного из членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

Речь идет о члене ЦИК Виталии Грене.

Представление рассмотрит Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду, 2 мая.

"О досрочном прекращении полномочий путем увольнения с должности члена Центральной избирательной комиссии В. Греня", - говорится в тексте.

Издание LB.ua со ссылкой на источники в ЦИК сообщало: увольнение Греня обусловлено тем, что он не лишился одной из своих фирм во время выполнения обязанностей члена комиссии.

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Верховная Рада утвердила 17 членов ЦИК в октябре 2019 года. Кандидатуры вносил президент Зеленский. Подал 12 представителей от партии "Слуга народа", двух от ОПЗЖ, по одному от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса". Комиссию возглавляет Олег Диденко.