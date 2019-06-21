Зеленский под видом новых лиц подсовывает старый нафталин - Княжицкий

Николай Княжицкий прокомментировал реорганизацию АП в офис президента. Фото: nfront.org.ua

Реорганизация Администрации президента в Офис позволяет Владимиру Зеленскому окружить себя чиновниками времен Виктора Януковича.

Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий в прямом эфире программы "Говорит большой Львов".

"Нам очень часто под видом новых лиц продают старые лица Януковича - например, таков Андрей Богдан, который работал в том правительстве. Назначение Богдана противоречило закону о люстрации, потому что он был люстрированным чиновником. Очевидно, что переименование АП в Офис президента обходит эту норму и позволяет всем люстрированным чиновникам там работать", - сказал Княжицкий.

"Можно набрать старых чиновников из правительства Януковича, назвать их новыми, но когда под видом новых лиц подсовывают старый нафталин и к тому же, часто антиукраинский - меня это откровенно настораживает", - добавил политик.

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20 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о реорганизации Администрации в Офис. Офис президента будет возглавлять руководитель, который будет заместителей. В структуру будет входить аппарат, помощники, советники, пресс-секретарь, уполномоченные, директора по ряду профильных вопросов. В частности, по информационной политике, технологиям, национальной безопасности и обороны, экономике. Также будет работать режимно-секретный департамент.