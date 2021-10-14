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четверг, 14 октября 2021 11:38

Зеленский почтил память погибших защитников Украины
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В День защитников и защитниц президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти погибших за нашу страну, сообщает пресс-служба президента.

Объявили ​​минуту молчания, после чего военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали шестью залпами.

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На Михайловской площади глава государства осмотрел образцы современного вооружения и военной техники.

Зеленский на Михайловской площади почтил погибших украинских защитников. Фото: president.gov.ua
Зеленский на Михайловской площади почтил погибших украинских защитников. Фото: president.gov.ua
Зеленский на Михайловской площади почтил погибших украинских защитников. Фото: president.gov.ua
Зеленский на Михайловской площади почтил погибших украинских защитников. Фото: president.gov.ua
Зеленский на Михайловской площади почтил погибших украинских защитников. Фото: president.gov.ua

Также память погибших за Украину почтили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Украины Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

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Зеленскому продемонстрировали средства разведки, средства управления и связи, ударные и огневые средства, в частности ракетный комплекс "Нептун", ПТРК "Стугна", многоцелевую роботизированную платформу Agema, многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М, беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2, ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

  Президент осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. Фото: president.gov.ua
Президент осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. Фото: president.gov.ua

Президент также поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины и поблагодарил за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

12 марта президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины.

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