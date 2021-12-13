Зеленский плюет на закон: журналисты показали ряд историй

"Если я нарушу закон – я уйду сам", – говорил Зеленский на выборах. Фотоколлаж: bihus.info

Суд не раз признавал нарушение закона со стороны президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказали журналисты Bihus.Info в новом сюжете.

Перед выборами Зеленский обещал: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон - я уйду сам". А после выборов присягал в Верховной Раде соблюдать Конституцию и законы.

Сразу после инаугурации Зеленскому захотелось уволить члена Национального совета по телевидению и радиовещанию Владимира Горковенко. Полномочий для этого у Зеленского не было. Президент упразднил назначение Горковенко указом.

Уже в декабре 2019 года Верховный суд вынес решение - увольнение незаконно. Зеленский подал апелляцию и проиграл. Однако восстановиться Горковенко это не помогло – место уже было занято другим человеком.

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В сентябре 2019 года Зеленский отменил указы предшественника Порошенко о присвоении дипломатических рангов трем нардепам – Артуру Герасимову, Владимиру Арьеву и Георгию Логвинскому.

Все трое подали иски в Верховный суд и выиграли.

В марте 2021 года Зеленский упразднил указы о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Оба при этом остаются судьями КС. Незаконность попытки их увольнения снова подтвердил ВС в первой инстанции.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что назначил двух новых судей КС. Но никаких вакансий в суде не было, говорится в сюжете.

"Получается, что президент Владимир Зеленский для того, чтобы покрыть свою незаконную практику, ставит государство на край еще большего хаоса. И это не история о том - хороши или плохие Тупицкий или Горковенко. Это история о том, как кенсел-культура Зеленского убивает остатки правовой культуры в государстве", - говорит журналист Даниил Мокрык.

Президент Зеленский нарушает Конституцию, заявляли в апреле ряд общественных организаций. Владимир Зеленский имеет юридическое образование. Учился в Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета им. Гетьмана.