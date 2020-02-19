Зеленский пиарится на коронавирусе, а Аваков разгоняет панику - Скрыпин

В информпространство вливается какая-то ахинея, говорит Скрыпин.

Власть разжигает панику среди украинцев в теме коронавируса.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин.

"Министр внутренних дел выходит (на телевидение. - Gazeta.ua) и показывает страшилку. Такое впечатление, что какая-то глобальная угроза летит в Украину. Так людей встречать? А вещи сожгут, нет? Это не тушения паники. Это ее розжигание.

Вчера президент лучше бы ничего не говорил. Говорил об обострениях на фронте, о которых он должен говорить ежедневно, и бегом (перешел. - Gazeta.ua) на коронавирус, сказал "Ай-яй-яй".

Это все огромная манипуляция. Сколько там будет нацгвардейцев, полицейских охранять? Каждому доставленому из Китая - по сопровождающему. Это для чего?

Пытаемся объяснить алогичность действий власти. Потому что все это должно работать, как система: есть инфицированые, вот вам туда. И не надо никаких спецсредств, отправлять самолеты через месяц. Когда люди уже могли налетатся. Самостоятельно, пешком уже бы пришли в Киев. Это бурление в информационном пространстве - включаешь радио, там тебе Ухань, коронавирус, министр внутренних дел. Президент пиарится, говорит "Всех привезу в Конча-Заспу", кому-то угрожает. Ахинея", - сказал журналист в эфире Skrypin.ua

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Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек. 11 из них - иностранцы. Эвакуация запланирована на 19 февраля. Ее проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp. Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан в Ухане.