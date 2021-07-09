Зеленский переехал на госдачу

Президент Владимир Зеленский, который на выборах говорил "не вижу в этих резиденциях никакого смысла", переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе. Год назад, 9 июля 2020 году, об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Территория с домом отдыха "Конча-Заспа" имеет высокий забор, говорилось в публикации.

Зеленский поселился в доме, который называют "дачей Ющенко". Там в 2004-2014 годах жил третий президент Виктор Ющенко.

Это трехэтажный особняк более чем на 2 тыс. кв. м и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделанные мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету в 30 млн грн в год.

7 июля 2020 года президент Зеленский опубликовал на сайте электронных деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он продал дом и земельный участок в селе Иванковичи под Киевом.

Семейное имение президента приобрела жена заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя за 13, 5 млн грн.

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Когда Зеленский был кандидатом в президенты, то заявлял: "Пусть в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Ну, какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них никакого смысла".

А в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского Василий Голобородько говорил: "Меня бы на одну неделю туда отправить, если бы это было возможно. Я бы им устроил! Кортежи - нах*! Льготы ваши - нах*! Дачи - нах*! Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель".

В октябре прошлого года Зеленский говорил изданию Politico Europe: "У меня был дом под Киевом. Но там было невозможно работать из-за ковида. Дом продали. Я временно переехал в резиденцию. Мы с женой ищем новое место. Построим жилье или возьмем в аренду".

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 20 человек выселяют из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Месяцем ранее президент Зеленский заявил о полном аудите земель и домов.