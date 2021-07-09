 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 963
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1080
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 864
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 441
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1296
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1314
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 171
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 675
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1116
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
7
5
6
11
Зеленский переехал на госдачу
Зеленский переехал на госдачу
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Видео
Все видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Мендель понизили до советников Ермака - СМИ
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Роскошную яхту Медведчука спрятали от санкций
Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"
Депутат - Шуфричу: "Подойду и дам в зубы"
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2529
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1161
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 324
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 14:25

Зеленский переехал на госдачу
4

  Комментировать

Дом называют "дачей Ющенко"
Так имение выглядит с высоты птичьего полета
Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором

Президент Владимир Зеленский, который на выборах говорил "не вижу в этих резиденциях никакого смысла", переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе. Год назад, 9 июля 2020 году, об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

Территория с домом отдыха "Конча-Заспа" имеет высокий забор, говорилось в публикации.

Зеленский поселился в доме, который называют "дачей Ющенко". Там в 2004-2014 годах жил третий президент Виктор Ющенко.

Это трехэтажный особняк более чем на 2 тыс. кв. м и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделанные мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету в 30 млн грн в год.

7 июля 2020 года президент Зеленский опубликовал на сайте электронных деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Он продал дом и земельный участок в селе Иванковичи под Киевом.

Семейное имение президента приобрела жена заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя за 13, 5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С президентом Зеленским теряем время на изменения

Когда Зеленский был кандидатом в президенты, то заявлял: "Пусть в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Ну, какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них никакого смысла".

А в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского Василий Голобородько говорил: "Меня бы на одну неделю туда отправить, если бы это было возможно. Я бы им устроил! Кортежи - нах*! Льготы ваши - нах*! Дачи - нах*! Чтобы простой учитель жил, как президент. А президент жил, как учитель".

В октябре прошлого года Зеленский говорил изданию Politico Europe: "У меня был дом под Киевом. Но там было невозможно работать из-за ковида. Дом продали. Я временно переехал в резиденцию. Мы с женой ищем новое место. Построим жилье или возьмем в аренду".

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 20 человек выселяют из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Месяцем ранее президент Зеленский заявил о полном аудите земель и домов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский переехал на госдачу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Зеленский переехал на госдачу

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 7515
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6336
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 5049
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 4996
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
7
 2 Просмотров: 4149
Политика
Новая модератор ОБСЕ хочет исключить украинских представителей из ТКГ
Новая модератор ОБСЕ хочет исключить украинских представителей из ТКГ Просмотров: 351
Потураев пообещал оставить в покое языковой закон
Потураев пообещал оставить в покое языковой закон Просмотров: 369
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
 Просмотров: 774
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
"Схемы" рассказали, как Венгрия годами наращивает влияние в Украине
 Просмотров: 441
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи 2 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
3
Краще не ризикувати
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 7648
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть