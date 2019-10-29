Зеленский открыл офис ЕС в прифронтовом Мариуполе

Президент Владимир Зеленский открыл офис проектов Европейского Союза в Мариуполе Донецкой области.
Ранее в помещении был шахматный клуб, сказали на встрече во вторник.
На открытии с Зеленским был представитель Еврокомиссии Кристиан Даниельсон.
"Это только начало", - сказал президент.
Зеленский вспомнил о помощи ЕС в модернизации и автомобильной и железной дороги из Мариуполя в Запорожье и Николаев, поддержку переселенцев.
"Украинцы требуют быстрых перемен к лучшему. Достигнем их совместно с нашими международными партнерами", - сказал он.
Офис начнет работу в тот же день. В нем будут заниматься двумя программами - поддержкой децентрализации и борьбой с коррупцией.
"Поддержка ЕС уже достигла 15 миллиардов евро", - добавил Зеленский.
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Во вторник президент Владимир Зеленский проверил капитальный ремонт автомобильной дороги Н-08 в Мариуполь. Видео опубликовал Офис президента.
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