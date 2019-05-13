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понедельник, 13 мая 2019 16:27

Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий

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Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Мир может быть только тогда, когда есть правда и справедливость, говорит Святослав Шевчук.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором главы церквей обращаются к жителям оккупированных Россией Крыма, Донецка и Луганска.

"Спасибо всем, кто согласился.

Мы с вами!

Мы вместе!

Мы - одна страна!" - говорится в сообщении.

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины.

За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.

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