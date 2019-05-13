Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором главы церквей обращаются к жителям оккупированных Россией Крыма, Донецка и Луганска.
"Спасибо всем, кто согласился.
Мы с вами!
Мы вместе!
Мы - одна страна!" - говорится в сообщении.
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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии против Украины.
За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 тысяч получили ранения.
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