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вторник, 19 октября 2021 01:37

Зеленский оправдал "Сватов"

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Зеленский оправдал &quot;Сватов&quot;
Зеленский: Сериал был снят еще до войны с Россией. Фото: Reuters

Фильмы не должны "страдать" за высказывания актеров. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что "Сваты" были сняты еще до антиукраинских высказываний актера Федора Добронравова.

"Я считаю, что нельзя применять ко всем одинаковые санкции. Сериал ... был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные", - сказал Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

"А как поступить с фильмом, где, например, Ахеджакова, которая снималась в советском фильме и стояла рядом с актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума ..., на кого-то давят, а кто-то ляпнул и не успел исправиться", сказал Зеленский.

Он отметил, что полностью заблокировать показ сериала "Сваты" в Украине, в частности на коммерческих платформах, не удалось из-за того, что права на него были у зарубежной компании.

22 ноября 2017 Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову за посещение Крыма. Утверждают, что он поддерживал присоединение полуострова к России.

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