Зеленский обвинил Россию в блокировании мира на Донбассе

Сегодня годовщина "нормандского саммита". Фото: Лига

Россия продолжает блокировать выполнение всех договоренностей о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

К мира должны прийти обе стороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ОП.

Украина готова к новому этапу разведения войск, разминирования территорий, а также открыта к очередному обмену пленными, добавил он.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей ", - отметил президент.

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Напомним, в годовщину "нормандского саммита" Зеленский выложил фото с Путиным.