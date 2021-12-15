Зеленский обсудил с премьером Италии ситуацию на границе

Зеленский обсудил деэскалацию с Марио Драги. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский созвонился с премьером Италии Марио Драги.

Обсудили скопления российских войск у границы, написал Зеленский в Twitter.

"Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями по ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - указал он.

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Завтра ожидается встреча Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках визита в Брюссель на саммит "Восточного партнерства".

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских кафиров на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.