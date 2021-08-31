Зеленский обсудил с директором NASA совместные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.

Глава государства также пригласил Нельсона посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Украина должна снова стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - сообщил президент.

Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры глав государств. Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.