Зеленский обратился к Путину: верните детей родителям.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина вернуть 24-х пленных украинских моряков.

Об этом глава государства заявил на брифинге в четверг.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас всех есть дети. Верните детей родителям", - заявил он.

Перед этим Зеленский сказал: "Я понимаю, что такое международное право. Как действует МИД. Я понимаю, что такое решение Международного трибунала. Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть: право, приговор. Моряков нет.

Поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ

25 июня истек срок Международного трибунала по морскому праву, который обязал Российскую Федерацию освободить пленного украинского моряка. Москва не собирается этого делать. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию отпустить моряка и вернуть захваченные суда. На исполнение решения дали месяц. За это время должны были закрыть уголовные производства против пленников и обеспечить условия для возвращения домой.