Зеленский обнародует видео со встречи с главами фракций

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан пообещал обнародовать результаты встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента.
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех лидеров фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь свое мнение", - заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Богдан.
Администрация президента получила "неожиданный урок", когда Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменениях избирательного законодательства.
"Мы изучили этот урок. Думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах", - сказал глава АП.
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Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу Администрации президента Андрея Богдана после того, как Конституционный Суд примет решение о том, что нормы закона "Об очищении власти" отвечают Конституции Украины.
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