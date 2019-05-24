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Зеленский обнародует видео со встречи с главами фракций

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  Зеленский провел встречу с лидерами фракций. Фото: ТСН
Зеленский провел встречу с лидерами фракций. Фото: ТСН

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан пообещал обнародовать результаты встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будет видно высказывания всех лидеров фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь свое мнение", - заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Богдан.

Администрация президента получила "неожиданный урок", когда Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменениях избирательного законодательства.

"Мы изучили этот урок. Думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных округах", - сказал глава АП.

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Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу Администрации президента Андрея Богдана после того, как Конституционный Суд примет решение о том, что нормы закона "Об очищении власти" отвечают Конституции Украины.

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24
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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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