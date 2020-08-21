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пятница, 21 августа 2020 14:46

Зеленский обещает украинцам яркий футбол

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Зеленский обещает украинцам яркий футбол
Наступит день, когда украинские клубы будут играть на освобожденной от российского оккупанта "Донбасс Арене", говорит президент. Фото: president.gov.ua

Власть сделает все возможное, чтобы первенство Украины по футболу стало настоящим праздником для людей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в пятницу.

Он напомнил, что "вчера в его родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали 7 лет, - существование возродил футбольный клуб "Кривбасс".

"Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает этот задание.

Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днипро", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно - симферопольская "Таврия", а также многие другие.

И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления.

И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", - заявил Зеленский.

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Украинская Премьер-лига - первая по рангу футбольная лига в Украине. В ней принимают участие 14 клубов.

В июне донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу сезона 2019/20, обыграв "Александрию" со счетом 3: 2 в 27-м туре Премьер-лиги.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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