Зеленский о поведении Богдана Для моего имиджа это не очень хорошо

Ранее Андрей Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский не может выгнать из команды "профессионального и мощного" Андрея Богдана.

Об этом он сказал во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

"Понимаю, для моего имиджа это не очень хорошо. Но он в нашей команде и он не был на работе [во время отдыха]... Мне кажется странным, когда президент говорит: как ты там отдыхаешь? Это его вопрос, потому что это его имидж. Мне так кажется...

Мне нужны профессиональные, мощные люди, которые не нарушают законодательство. У меня не так много этих людей... Ему очень сложно. На него идет воздействие - начиная с Коломойского, что он с ним, решает его проблемы. Доказательств нет. Но Богдан был загрязнен этим вопросом... Он профессиональный и мощный человек... Я бы хотел, чтобы такие люди были рядом со мной", - ответил Зеленский.

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День Независимости глава Офиса президента Андрей Богдан провел в США. Он вместе с судьями, бизнесменами, банкирами, адвокатами и нардепами от "Слуги народа" гуляли в Сен-Тропе на свадьбе Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Минюстом. А несколько дней назад Богдана заметили в Турции в сопровождении скандального застройщика Андрея Вавриша.