Зеленский о Кличко: Мы не конкуренты

Зеленский утверждает, что обыски в окружении Кличко проводили из-за подозрений в коррупции. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему проводят обыски в окружении мэра Киева Виталия Кличко.

Киевская городская государственная администрация является вертикалью президента. Правоохранители провели около 50 обысков из-за подозрений в хищении бюджетных средств, пояснил глава государства на пресс-конференции к двухлетию своего президентства.

"Виталий Кличко мне ничего не сделал. Я с уважением отношусь к нему и его победам. Этот вопрос к правоохранителям, почему они проводят в обыски в его окружении. Видимо, просто не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется, что эти времена давно в прошлом, и так никто не должен делать уже", - сказал Зеленский.

Президент утверждает, что Кличко неправильно себя ведет и привлекает слишком много внимания.

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"Он неправильно себя публично ведет. У меня есть вопрос: что он хочет от меня? Пишет, звонит, записывается на встречу. Но у меня нет так много времени. У него монополия власти. Кличко обращался ко мне, чтобы я его не увольнял. Пожалуйста, выполняйте свою работу качественно, и не надо воровать деньги", - подчеркнул глава государства.

По его слова, нет оснований говорить о конкуренции между ним и мэром на предстоящих выборах.

"Он говорил о каких-то амбициях, но я этого не понимаю. Никто еще не решил, идти на второй срок или нет. Мой глава Офиса не берет взятки - поэтому мы не конкуренты", - добавил президент.

На вопрос журналистов о том, планируют ли менять главу КГГА, Зеленский не ответил.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Она проходит на госпредприятии "Антонов". На вопрос журналистов Зеленский будет отвечать в течение нескольких часов.