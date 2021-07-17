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Зеленский не упомянул Россию в заметке о катастрофе MH17

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Зеленский не упомянул Россию в заметке о катастрофе MH17
Президент опубликовал в Twitter сообщение к годовщине катастрофы. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский написал в Twitter о годовщине катастрофы на Донбассе "боинга" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

Но не упомянул об ответственности России.

"Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину страшной трагедии и невыразимого преступления, который будет помнить весь мир. 298 погибших рейса MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления истины. Ответственность - неизбежна! " - написал он.

На сайте президента написали, что самолет сбили зенитной ракетой "Бук" с оккупированной территории Донбасса.

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"Украина внимательно наблюдает за судебным процессом, который проходит в Нидерландах, и надеется на сотрудничество РФ со следователями по этому делу для выяснения правды и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заметке.

17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники атаковали пассажирский самолет "Боинг-777". Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа, летевшие из Амстердама в столице Малайзии Куала-Лумпура.

Международная следственная группа доказала, что путинские бандиты сбили пассажирский самолет с противовоздушной комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Фрагменты ракеты обнаружили при вскрытии тел членов экипажа, в кабине самолета.

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