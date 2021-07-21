Зеленский не против: под Офисом президента появится особая детская площадка

Во Офисом президента появится детская площадка. Фото: УНИАН

В Киеве возле Офиса президента на ул. Банковой, 11 откроют детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Вдохновением для арт-локации вблизи Офиса главы государства служило творчество одной из самых известных художниц Украины Марии Примаченко. Поэтому эта игровая площадка будет одинаково интересна как для детей, так и для взрослых. Все посетители смогут глубже ознакомиться с украинской культурой", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что устанавливать игровую площадку уже начали. Открыть ее для всех желающих планируют в августе этого года. Она будет бесплатной и инклюзивной.

Инициатива создания этого художественного объекта принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ".

Президент Владимир Зеленский поддержал создание такой игровой площадки у здания ОП.

Обустраивать локации у Офиса президента уже стало традицией. Зимой к новогодним праздникам создали праздничный городок "Николай принимает друзей" с катком, каруселью и фотозонами.