Зеленский не поедет на парад к Лукашенко

Зеленский не поедет в Беларусь. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, пишет "Радіо Свобода".

"В Украине - карантин. Глава государства пока не будет осуществляет зарубежных визитов", - рассказали в ОП.

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад глав других государств.

Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не ввели никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 19 тыс. случаев Covid-19.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на Пасху посетил храм неподалеку Минска.