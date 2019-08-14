Зеленский не планирует встречаться с Макроном

В Офисе президента не подтвердили намерения о встрече Зеленского с Макроном Фото: https://www.radiosvoboda.org

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни не планирует встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом отметили в пресс-службе Офиса президента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Это предположение не соответствует действительности", - прокомментировали в офисе главы государства.

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13 августа Роман Бессмертный предположил что в ближайшее время может произойти не только встреча президента Франции с Владимиром Путиным, но и Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном. Сама же встреча между лидерами Франции и России должна состояться 19 августа.