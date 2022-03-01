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вторник, 01 марта 2022 22:00

Спецтема: Напад Росії на Україну

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Россия должна прекратить бомбить людей в Украине. Только тогда можно садиться за стол переговоров – Зеленский. Фото: president.gov.ua

Чтобы начинать переговоры с Россией о прекращении огня, оккупанты должны перестать бомбить людей.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью международному агентству Reuters.

"Надо по крайней мере прекратить бомбардировку людей, просто бомбардировку прекратить и, после этого, сесть за стол переговоров", - подчеркнул лидер Украины.

Зеленский в очередной раз напомнил, что российские оккупанты совершают бомбардировки гражданских объектов в крупных городах Украины. Их цель – повод давить для российской делегации на Украину в переговорном процессе.

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Зеленский поблагодарил правительства стран-членов НАТО за оказание вооруженной и финансовой поддержки. В то же время, отметил, что правительства Запада не ввели превентивные санкции против России до начала вторжения.

По его мнению, если бы Запад ввел пакет строгих санкций до начала вторжения российских войск в Украину, вероятнее всего, полномасштабной войны России с Украиной не произошло.

Зеленский предупредил западные правительства, что они защищают себя, помогая Украине. В случае победы российских оккупантов им придется иметь дело с угрозой российского вторжения собственноручно, сказал Зеленский.

Кроме вооруженной поддержки, Украина нуждается, чтобы НАТО закрыли небо над Украиной, в который раз призвал президент.

28 февраля украинская и российская делегации в районе украино-белорусской границы провели первый раунд переговоров. Продолжались более 6 часов. Их цель - нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Инициатором переговоров "без предварительных условий" выступила Россия. Владимир Зеленский заявил, что "мало верит" в их эффективность. Однако согласился, чтобы потом никто не мог упрекнуть в том, что украинская сторона пренебрегла шансом остановить войну дипломатией.

В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

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