Кулеба заявил о готовности Украины к новым переговорам – есть "но"

Выполнять российские прихоти Украина не будет – Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba/photos

Украина в случае необходимости готова к следующему раунду переговоров с российской стороной, поскольку "верит в дипломатию". В то же время, прихоти России выполнять не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 1 марта, передает Gazeta.ua.

"Мы готовы к дипломатическому разрешению этого конфликта. Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если Российская Федерация на них планирует только объявлять свои ультиматумы. Выполнять российские ультиматумы и прихоти мы не будем", – подчеркнул Кулеба.

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По его словам, украинская сторона сейчас анализирует итоги первых переговоров. Когда состоятся следующие – не сказал.

Также Кулебу спросили, следует ли после каждых переговоров "ждать авиаударов", как это произошло 28 февраля.

"Авиудары нужно ожидать в любой момент. Что касается переговоров, то мы сейчас анализируем произошедшее вчера (28 февраля. - Gazeta.ua), заявленные позиции. Президент (Владимир Зеленский. - Gazeta.ua) полностью проинформирован, к мельчайшим деталям, о состоявшемся вчера разговоре. Мы определимся со своей позицией и тогда уже будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече", – сказал он.

28 февраля украинская и российская делегации в районе украино-белорусской границы провели первый раунд переговоров. Продолжались более 6 часов. Их цель - нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Инициатором переговоров "без предварительных условий" выступила Россия. Владимир Зеленский заявил, что "мало верит" в их эффективность. Однако согласился, чтобы потом никто не мог упрекнуть в том, что украинская сторона пренебрегла шансом остановить войну дипломатией. В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.