Кулеба заявил о готовности Украины к новым переговорам – есть "но"

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 216
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 1539
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 6781
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1260
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13095
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13051
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17568
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105484
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7497
Фото
Все фото
5
1
60
5
3
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
Видео
Все видео
"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала
"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала
Специальная процедура вступления Украины в ЕС началась
Специальная процедура вступления Украины в ЕС началась
Убитый российский фашист - $300, сожженный танк - 250 тыс. грн: мэр Чернигова объявил расценки на оккупантов
Убитый российский фашист - $300, сожженный танк - 250 тыс. грн: мэр Чернигова объявил расценки на оккупантов
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
Что будет с продуктами и медикаментами – правительство приняло решение
Что будет с продуктами и медикаментами – правительство приняло решение
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 1053
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16488
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10206
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6318
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 243
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
вторник, 01 марта 2022 18:18

Спецтема: Напад Росії на Україну

Кулеба заявил о готовности Украины к новым переговорам – есть "но"

  Комментировать
Кулеба заявил о готовности Украины к новым переговорам – есть &quot;но&quot;
Выполнять российские прихоти Украина не будет – Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba/photos

Украина в случае необходимости готова к следующему раунду переговоров с российской стороной, поскольку "верит в дипломатию". В то же время, прихоти России выполнять не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 1 марта, передает Gazeta.ua.

"Мы готовы к дипломатическому разрешению этого конфликта. Но ни при каких обстоятельствах мы не поедем на переговоры, если Российская Федерация на них планирует только объявлять свои ультиматумы. Выполнять российские ультиматумы и прихоти мы не будем", – подчеркнул Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломаты демонстративно покинули зал во время выступления Лаврова в ООН

По его словам, украинская сторона сейчас анализирует итоги первых переговоров. Когда состоятся следующие – не сказал.

Также Кулебу спросили, следует ли после каждых переговоров "ждать авиаударов", как это произошло 28 февраля.

"Авиудары нужно ожидать в любой момент. Что касается переговоров, то мы сейчас анализируем произошедшее вчера (28 февраля. - Gazeta.ua), заявленные позиции. Президент (Владимир Зеленский. - Gazeta.ua) полностью проинформирован, к мельчайшим деталям, о состоявшемся вчера разговоре. Мы определимся со своей позицией и тогда уже будем, в случае необходимости, готовиться к новой встрече", – сказал он.

28 февраля украинская и российская делегации в районе украино-белорусской границы провели первый раунд переговоров. Продолжались более 6 часов. Их цель - нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Инициатором переговоров "без предварительных условий" выступила Россия. Владимир Зеленский заявил, что "мало верит" в их эффективность. Однако согласился, чтобы потом никто не мог упрекнуть в том, что украинская сторона пренебрегла шансом остановить войну дипломатией.

В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кулеба заявил о готовности Украины к новым переговорам – есть "но"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 63508
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 46445
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 40611
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 35729
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам 3 Просмотров: 26267
Политика
ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которые должны были ликвидировать Зеленского - СНБО
ФСБ "слила" Украине кадыровцев, которые должны были ликвидировать Зеленского - СНБО Просмотров: 1440
Кулеба: Россиянин - значит варвар
Кулеба: Россиянин - значит варвар Просмотров: 999
"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала
"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала
 Просмотров: 1035
Блицкриг России потерпел полное поражение - Данилов
Блицкриг России потерпел полное поражение - Данилов Просмотров: 1980
12 украинским защитникам присвоили Героя Украины
12 украинским защитникам присвоили Героя Украины Просмотров: 774
Больше всего комментируют
10
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
3
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
2
Данилко посоветовал Путину застрелиться
Голосов: 2660
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть