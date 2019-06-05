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среда, 05 июня 2019 11:23

Зеленский назвал Юнкера "классным мужиком"

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Зеленский назвал Юнкера &quot;классным мужиком&quot;
Политики шутили в коридоре. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский доволен встречей с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Об этом глава государства сказал журналисту "1+1" в Брюсселе.

На вопрос, о чем политики шутили, ответил: "Обо всем. О таком мужском, чего нельзя говорить".

"Очень классная была встреча. Не знаю, можно ли так говорить, или это недипломатично. Но добрый дядя, очень умный человек, классный мужик. Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его поддержку", - сказал Зеленский.

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4 июня президент Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После встречи Юнкер назвал Зеленского новым другом.

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Дата
05
июня

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