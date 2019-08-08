Зеленский назвал дедлайн создания рынка земли

Уже в следующем году будет рынок на 40 млн гектаров - Зеленский. ФОТО: Facebook Владимир Зеленский

Земельную реформу в Украине проведут в 2019, а рынок земли откроют в 2020.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40000000 гектаров, что является одной из лучших в мире по своей качеством", - сообщил он.

И пригласил представителей турецкого бизнеса к инвестициям в сельское хозяйство на юге Украины. В частности для создания систем на улучшение свойств почвы.

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Ранее заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа в Украине согласуют до конца 2019-го. Сейчас в Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность. По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.