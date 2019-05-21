Зеленский назначил Шефира своим первым помощником

Шефир стал первым помощником Зеленского. Фото: UAportal

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

Об этом говорится в указе №305/2019, который опулбилковано на сайте президента.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", - сказано в документе.

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Другим указом под номером №311 / 2019 Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины.

Сергей Шефир является одним из соучредителей "Квартала 95", бизнеспартнером и другом президента Владимира Зеленского. Сергей Шефир уроженец Кривого Рога,