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понедельник, 14 декабря 2020 21:15

Зеленский назначил руководителя Госуправления делами

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Зеленский назначил руководителя Госуправления делами
Ранее Лысый занимал должность заместителя руководителя ГУД и исполнял обязанности руководителя этого ведомства. Фото: glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами.

Он займет эту должность 15 декабря 2020, говорится в указе главы государства №566/2020.

Перед назначением руководителем ГУД Игорь Лысый занимал в этом учреждении должность заместителя. Поэтому указа о назначении Лысого руководителем следовал указ о его увольнении.

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"Освободить Лысого Игоря Васильевича от должности заместителя Руководителя Государственного управления делами, освободив от временного исполнения обязанностей Руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе №565/2020.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении 3 председателей ОГА. Уволен глава Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Одесской - Максима Куцый и Сумской - Романа Грищенко.

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