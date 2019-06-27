Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем председателя СБУ.

Соответствующий указ от 26 июня опубликован на сайте главы государства.

Другим указом президент назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

31 мая Зеленский уволил первого заместителя председателя СБУ и исполняющего обязанности руководителя Антитеррористического центра Виталия Маликова. Обязанности председателя СБУ выполняет коллега Зеленского по "Кварталу 95" Иван Баканов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опыт против награды ФСБ России: в сети обсуждают назначение главного разведчика

Антитеррористический центр при СБУ создан 11 декабря 1998-го "для организации и проведения антитеррористических операций и координации деятельности субъектов, которые ведут борьбу с терроризмом или привлекаются к антитеррористическим операциям".