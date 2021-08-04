Зеленский назначил председателя Черниговской ОГА - Чауса

Владимир Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Указ №343/2021 от 4 августа разместили на сайте главы государства.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года, имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой обладминистрации работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

В Офисе президента Зеленский вручил Вячеславу Чаусу служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на новой должности.

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28 июля Кабинет министров согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы Черниговской ОГА. На эту должность согласовали Вячеслава Чауса. Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, которого уволили 27 июля.