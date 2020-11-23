Зеленский назначил председателем Сумской ОГА бывшего заместителя Добкина

Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.

Хома более 4 лет работал заместителем Михаила Добкина. О назначении сообщает Офис президента.

В ОП сообщили, что Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

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Заместителем председателя Харьковской ОГА Хому назначили в апреле 2010 года. Он был единственным из заместителей бывшего главы обладминистрации Добкина, сохранивший свой пост после февраля 2014 года.

В октябре 2014 Хома подал заявление на увольнение.

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