Зеленский назначил постпреда при Международной морской организации

Пристайко назначили постпредом при Международной морской организации. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко представителем Украины при Международной морской организации.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

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"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации по совместительству", - говорится в указе.

Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.