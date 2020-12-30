Зеленский назначил постпреда при Международной морской организации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко представителем Украины при Международной морской организации.
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
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"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации по совместительству", - говорится в указе.
Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
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