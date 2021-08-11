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среда, 11 августа 2021 21:14

Зеленский назначил послов в трех странах Европы

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Зеленский назначил послов в трех странах Европы
Глава государства назначил послов Украины в Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новых послов в трех европейских странах.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев стал послом в Андорре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Посла в Италии Ярослава Мельника назначили послом Украины в Сан-Марино по совместительству.

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Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Рыбченко Артема назначили чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.

9 августа 2021 года президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука. Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности.

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