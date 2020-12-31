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четверг, 31 декабря 2020 11:53

Зеленский назначил посла в Туркменистан: что известно о Викторе Майко

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Зеленский назначил посла в Туркменистан: что известно о Викторе Майко
Фото: УНН

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Туркменистане. Им стал дипломат Виктор Майко.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства в среду, 30 декабря.

Майко хорошо известен как в высших политических, так и общественных кругах Туркменистана. В 2005-2010 годах он уже работал на должности посла Украины в Ашхабаде. С 2010 по 2014 был заместителем министра иностранных дел.

За время работы в Туркменистане Майко удалось добиться того, что товарооборот с Украиной достигал рекордных $6 млрд. Наши страны активно взаимодействовали во всех важных сферах.

По информации руководителя "Агентства международных исследований" Игоря Соловья, туркменская сторона в рекордные сроки одобрила кандидатуру Майко. Агреман был подписан всего за три дня, хотя обычно эта процедура занимает около месяца.

Ожидается, что назначение Майко на должность посла даст Украине шанс возобновить свое присутствие в Туркменистане.

По мнению Соловья, "это может стать хорошим примером и катализатором для полноценного присутствия украинских экспортеров товаров и услуг в Центральной Азии и Каспийском регионе".

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