Зеленский назначил новых послов

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых украинских послов.
Так, новым послом Украины в Республике Ботсвана и Мозамбике стала Любовь Абравитова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Абравитова также является украинским послом в Южно-Африканской Республике.
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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица по совместительству возглавит дипломатическое представительство в Республике Тринидад и Тобаго, а также на Багамских островах.
Президент назначил послом Украины в Мавритании Максима Субха. Он назначен на должность по совместительству, поскольку также является украинским послом в Алжире.
В возрасте 49 лет скончался заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Он был назначен первым за 12 лет послом в США, но не успел поработать в должности.
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