Зеленский назначил нового руководителя Госохраны

Новый руководитель Госохраны ранее работал в Институте Шевченко. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Управления государственной охраны Украины. Им стал Сергей Рудь.

Об этом свидетельствует указ президента, датированный 16 октября.

Рудь работал в Институте управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, указано в его декларации за 2016 год.

Владеет земельными участками в Хмельницкой и Житомирской областях. Еще одним участком и домом в Хмельницкой области владеет жена Ирина Рудь.

Также Рудь задекларировал дом в Киеве, владельцем которого является Управление госохраны.

Имеет автомобиль SKODA OCTAVIA A5 2012 года выпуска.

В 2017, 2018 годах декларацию не подавал.

Предыдущего руководителя Алексея Оцерклевича уволили в этот же день, 16 октября.