Зеленский назначил нового руководителя Госохраны

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Управления государственной охраны Украины. Им стал Сергей Рудь.
Об этом свидетельствует указ президента, датированный 16 октября.
Рудь работал в Институте управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, указано в его декларации за 2016 год.
Владеет земельными участками в Хмельницкой и Житомирской областях. Еще одним участком и домом в Хмельницкой области владеет жена Ирина Рудь.
Также Рудь задекларировал дом в Киеве, владельцем которого является Управление госохраны.
Имеет автомобиль SKODA OCTAVIA A5 2012 года выпуска.
В 2017, 2018 годах декларацию не подавал.
Предыдущего руководителя Алексея Оцерклевича уволили в этот же день, 16 октября.
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