Зеленский назначил нового председателя Черновицкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.
Указ от 22 ноября опубликован на сайте главы государства в понедельник.
Ранее Кабинет министров согласовал его кандидатуру.
Сергей Осачук по специальности историк и переводчик. Был советником городского головы. Работал научным сотрудником Центра буковиноведения при Черновицком университете.
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22 ноября президент назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой ОГА. Тот был помощником нардепа от "Слуги народа" Николая Стефанчука, которого избрали в округе в Хмельницком.
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