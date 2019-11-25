Зеленский назначил нового председателя Черновицкой ОГА

Сергей Осачук - новый председатель Черновицкой ОГА.

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Указ от 22 ноября опубликован на сайте главы государства в понедельник.

Ранее Кабинет министров согласовал его кандидатуру.

Сергей Осачук по специальности историк и переводчик. Был советником городского головы. Работал научным сотрудником Центра буковиноведения при Черновицком университете.

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22 ноября президент назначил Дмитрия Габинета главой Хмельницкой ОГА. Тот был помощником нардепа от "Слуги народа" Николая Стефанчука, которого избрали в округе в Хмельницком.