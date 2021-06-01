Зеленский назначил дипломата заместителем Ермаку

В мае президент Зеленский уволил Сибигу с должности посла Украины в Турции. Фото: "Радіо Свобода"

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Андрея Сибигу. Он будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

Указ президент подписал вчера, 31 мая.

"На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначено опытного дипломата Андрея Сибигу. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - сообщает сайт главы государства.

46-летний Андрей Сибига работал послом Украины в Турции. Работал в МИД с 1997 года, также был секретарем, советником в посольстве Украины в Польше.

В Офисе президента заявили об усилении внешнеполитического направления.

"При этом введена должность заместителя руководителя ОП, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение", - сообщается.

Жовква будет заниматься координацией сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

"Сегодня события в глобализированном мире нуждаются в еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная соответствующая экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации", - также сообщается.

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