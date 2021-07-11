Зеленский наплевал на мнение украинцев, китайская ловушка и украинский Нью-Йорк: 5 блогов недели

В Китае в честь столетия коммунистической партии провели масштабное шоу 28 июня. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Владимир Зеленский уже много принял решений, которые имеют признаки особо тяжких преступлений. Когда-то за все это неизбежно придется отвечать. Ему продолжают рассказывать о его выдающихся интеллектуальных способностях и успехах в стране и за ее пределами. И он в весь этот бред искренне верит. В Зеленского не будет второго срока президентства. С очень большой вероятностью он и один конституционный срок на посту президента Украины не досидит, убежден экономист Борис Кушнирук.

2. Зеленский поиздевался над нами всеми и не собирается увольнять одиозного и пророссийского Олега Татарова. Он ответил на петицию неуместной цитатой из Конституции. Зеленский своим указом назначил Татарова. И только он имеет полномочия его уволить. Такой "ответ" - это тоже позиция. Наплевав на мнение украинцев, президент дал нам всем понять, что будет и дальше защищать подозреваемого в коррупции Татарова, подчеркнул общественный деятель Сергей Стерненко.

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3. Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть украинскую границу. Формальная мотивация - "огромный поток оружия" из Украины до несуществующих белорусских партизан. Ржавый "железный занавес" опускается на болота Полесья. Лукашенко обрывает все контакты с Западом. Открытым оставил только границу с Россией. Для Беларуси уже определили новую политическую миссию: быть аналогом Чечни. Формально в РФ ее не включат. Объединят в международном, военном и экономическом смыслах, но оставят без российского правового поля. Будет зона беспорядка, где российские и белорусские спецслужбы будут делать, что заблагорассудится, считает директор Национального антарктического научного центра, ветеран АТО Евгений Дикий.

4. Не могу нарадоваться эффекту от возвращения Нью-Йорку исторического названия. Редко так приятно читать ярость на московских ресурсах. Беспомощна ярость у них там. Начинает вылезать куча неприятных для русскомирцев и разгромных для их мифа фактов о русском Донбассе. Например, что индустриализация региона происходила силой европейцев - собственно, той Европы, против которой здесь Россия на Донбассе так гордо воюет. Вернув название Нью-Йорк, мы как бы схватили Москву за руку, когда та пыталась исказить историю, отметил общественно-политический деятель Игорь Луценко.

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5. Украина и Китай подписали меморандум о привлечении китайских кредитов на строительство. МВФ дает в долг под условия, что страна будет контролировать свой дефицит бюджета и этим приведет к сокращению долговой нагрузки. Китайцы не ставят условий. В результате сотрудничества с Китаем долг растет, а с МВФ падает. В этом ключевое отличие. Более того, Китай стимулирует своими деньгами не проводить реформы. Но проблема китайского долга в том, что за ним вам обязательно придется платить, объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.