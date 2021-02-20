Зеленский наградил военных: двух посмертно

Зеленский выдал государственные награды. Фото: Обозреватель

Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военных.

Награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", указ размещен на сайте главы государства.

Орденом "За мужество" III степени получили:

Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос (погиб 2020 в результате тяжелого ранения головы и груди во время вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи поселка Шумы)

Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос (17 июня 2020 получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, во время боевого дежурства).

Медали "За воинскую службу Украине":

Свинарчук Александр Олегович - капитан.

Медаль "Защитнику Отечества":

Бучковский Артем Валерьевич - матрос

Ромашка Владислав Александрович - старший матрос.

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