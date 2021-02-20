Зеленский наградил военных: двух посмертно

Владимир Зеленский отметил государственными наградами украинских военных.
Награды вручат "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", указ размещен на сайте главы государства.
Орденом "За мужество" III степени получили:
Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос (погиб 2020 в результате тяжелого ранения головы и груди во время вражеского обстрела из стрелкового оружия вблизи поселка Шумы)
Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос (17 июня 2020 получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью, во время боевого дежурства).
Медали "За воинскую службу Украине":
Свинарчук Александр Олегович - капитан.
Медаль "Защитнику Отечества":
Бучковский Артем Валерьевич - матрос
Ромашка Владислав Александрович - старший матрос.
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Ранее ко Дню Героев Небесной сотни Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку "Орден Героев Небесной сотни".
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